Septième édition d’une opération contre les cambriolages à Bruxelles du 15 au 19 mai

Une nouvelle édition de l’opération Rosace, contre les cambriolages dans les habitations en région bruxelloise, sera organisée du 15 au 19 mai, annonce vendredi le SPF Intérieur. Lors de l’action, des gardiens de la paix, agents de police et conseillers en prévention vol vérifieront les dispositifs de sécurité d’un grand nombre de portes d’entrée.

Les vols dans les habitations de la Région de Bruxelles-Capitale sont en baisse ces dernières années. En 2015, 8.709 faits ont été répertoriés, contre encore 10.673 en 2011. Ces cambriolages restent toutefois parmi les principaux phénomènes criminels dans la région. « En Région de Bruxelles-Capitale, la majorité des cambriolages sont réalisés par l’avant de l’habitation.

Avec un peu d’expérience, un voleur se retrouve à l’intérieur en une minute à peine en arrachant un cylindre ou en forçant la porte au pied de biche », avertit Pierre Thomas, directeur à la DG Sécurité et Prévention du SPF Intérieur. Lors de l’opération, quelque 200 gardiens de la paix, conseillers en prévention et vols et policiers contrôleront les portes d’entrée, s’attardant sur le cylindre, la rosace et l’espace entre la porte et le chambranle. Si un problème est constaté, les habitants sont prévenus par un rapport dans leur boîte aux lettres. L’an dernier, 13.011 portes avaient été vérifiées, dont 4.917 avaient été considérées comme à risque. (Belga)