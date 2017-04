Sept usagers sur dix tentés par la moto comme alternative à la voiture selon une enquête de Touring

Sept usagers de la route sur dix considèrent la moto comme une alternative valable à la voiture, selon une enquête de Touring menée auprès de 5.800 personnes. Deux tiers des sondés (64%) estiment cependant que que les motards roulent trop vite. Un peu plus de six personnes interrogées sur dix (62%) jugent que les employeurs n’en font pas suffisamment pour les travailleurs motards.

Touring se réjouit de constater une hausse du recours à la moto parmi les navetteurs. « Chaque moto en plus, c’est une voiture en moins dans les files », résume l’organisation de mobilité. Le deux roues n’est pourtant pas sans risque, les accidents de moto étant trois fois plus souvent mortels que ceux impliquant une voiture ou un vélo. La quasi totalité des sondés (96%) sont ainsi favorables à l’obligation du port de vêtements de protection pour les motards. Près de six personnes interrogées sur dix (58%) plaident pour une formation continue des conducteurs de deux roues. Parmi ces derniers, la proposition ne recueille que 30% d’avis positifs. Plus de la moitié des usagers (56%) ne voient aucun problème à ce que les motards emploient les bandes de bus. Un résultat qui monte à 82% parmi les premiers intéressés. Le constat est similaire en ce qui concerne la circulation entre les files de voitures: 60% des sondés, et jusqu’à 82% parmi les motards, se disent en accord avec la pratique. Touring appelle les employeurs à en faire davantage pour motiver les travailleurs intéressés à passer au deux roues. (Belga)