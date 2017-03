Sept ans de prison requis contre l’auteur de la prise d’otages au Carrefour de Forest

Le parquet de Bruxelles a requis jeudi une peine de 7 ans de prison contre Noureddine Ouartassi, l’homme de 25 ans qui avait pris une vingtaine de personnes en otage dans un magasin Carrefour Market de la chaussée d’Alsemberg à Forest. L’homme était en liberté conditionnelle après une autre condamnation et voulait retourner en prison.

Noureddine Ouartassi, le fils de l’échevin des Sports de Forest Ahmed Ouartassi, avait déjà été condamné à plusieurs reprises entre 2009 et 2012, notamment pour des faits de vol avec violence ou menace. Il avait été libéré sous conditions et fait l’objet de mesures liées à des troubles psychiatriques. Le 18 octobre 2016, il s’était rendu dans un commissariat où il avait déclaré vouloir retourner en prison. La police l’avait cependant renvoyé chez lui. Un peu plus tard, vers 19h, il s’était présenté dans un magasin Carrefour de la chaussée d’Alsemberg à Forest et avait menacé les personnes présentes avec une arme. Il avait menotté une caissière de l’établissement et tenté de se faire remettre le contenu d’une caisse. L’homme avait ensuite retenu en otage une vingtaine de personnes et s’était rendu après une heure de négociations avec la police fédérale.