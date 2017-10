Les seniors wallons et bruxellois moins vaccinés contre la grippe saisonnière

Les personnes de 65 ans et plus sont trop peu nombreuses à être vaccinées contre la grippe en Belgique, relève lundi une étude menée par la Mutualité socialiste Solidaris. Parmi cette population, les plus âgés et les plus malades ainsi que ceux qui possèdent un dossier médical global (DMG) auprès de leur médecin traitant sont toutefois davantage vaccinés.

L’étude de la Mutualité Socialiste note, en outre, que le taux de vaccination des 65 ans et plus a sensiblement diminué au cours de ces cinq dernières années, en particulier en Wallonie et à Bruxelles alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande un taux de vaccination de 75% pour cette catégorie de personnes.

La part des 65 ans et plus vaccinés a ainsi diminué de 8,6 points depuis 2010 pour atteindre 54,1% lors de l’hiver 2015-2016 alors que le taux de vaccination se situait autour de 60% entre 2005 et 2009. L’étude a également mis en évidence des différences régionales puisque le taux de vaccination était plus important en Flandre (60,09% en 2015-2016), qu’en Wallonie (48,99%) et à Bruxelles (45,7%).

L’âge influence également fortement le taux de vaccination. Les personnes âgées de 75 à 95 ans présentent ainsi un taux de vaccination supérieur par rapport aux « jeunes seniors » (les 65-74 ans, ndlr). L’étude souligne également que 70% des 65 ans et plus reconnus comme malade chronique ont été vaccinés contre la grippe. De même, le taux de vaccination des 65 ans et plus qui ont un DMG auprès de leur médecin traitant est deux fois plus élevé que pour ceux qui n’en disposent pas. La Mutualité socialiste plaide dès lors pour la mise en place d’une communication ciblée et proactive mais aussi pour un « circuit de vaccination » simplifié pour le patient, la grippe étant tout sauf anodine pour les personnes fragiles.

Belga