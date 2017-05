Selon les derniers sondages, Emmanuel Macron serait largement en tête avec au moins 60% des voix

Les Français de Bruxelles étaient encore nombreux à venir voter au bureau de vote du Heysel à 18h, même si la participation générale était plus faible qu’au premier tour : 65,3% aux alentours de 17h au lieu de 69,42% lors du premier tour.

Pour l’instant, selon les derniers sondages ce serait Emanuel Macron qui serait largement en tête avec entre 60 et 63% des voix.

Au Heysel, on constate une grande majorité d’électeurs en faveur du candidat centriste, ce n’est pas une grande surprise étant donné qu’il était déjà en tête au premier tour en Belgique avec 35,5% des voix.

EN DUPLEX : Laura Duclerc