Selon Belgocontrol, les pistes préférentielles de Brussels Airport davantage utilisées en 2016

Belgocontrol vient de publier les chiffres de l’utilisation des pistes de l’aéroport Bruxelles-Nationale en 2016. D’après ce bilan, ce qu’on appelle les « pistes préférentielles » ont davantage été utilisées en 2016 qu’en 2015. Selon ces mêmes chiffres, on apprend que la piste 01 n’a jamais été aussi peu utilisée par rapport aux trois dernières années. Rappelons que Brussels Airport dispose de trois pistes pouvant servir tant de pistes de décollage que de pistes d’atterrissage (25R/07L, 25L/07R,19/01). Le choix des pistes en service est opéré par Belgocontrol en fonction des règles définies par le Ministre de la Mobilité. Les autorités compétentes ont défini les pistes à utiliser de manière préférentielle en fonction de la période de la journée et du jour de la semaine.

Garantir la sécurité aérienne

En 2016, les pistes préférentielles ont été utilisées pendant 6.483 heures, soit 74% du temps. Lorsque les conditions l’exigent (conditions météorologiques, travaux sur les pistes, équipements de navigation…), des configurations de pistes alternatives doivent être utilisées afin de garantir la sécurité aérienne. En 2016, les configurations alternatives ont été utilisées pendant 2.301 heures, soit 26% du temps. En 2015, cette répartition était de 67% pour les pistes préférentielles et 33% pour les pistes alternatives.

Conséquences de la réfection de la piste 25L/07R

Selon ce bilan, en 2015 les travaux de réfection à la piste 25L/07R ont évidemment eu des conséquences pour l’utilisation des autres pistes, notamment la piste 19 a été plus utilisée pour les décollages et la piste 25R pour les atterrissages. En 2016, les travaux à la piste 19/01 pendant l’été ont eu relativement peu d’impact sur les chiffres annuels d’utilisation des pistes. On constate néanmoins une légère augmentation des atterrissages sur la piste 07L et une légère diminution des atterrissages sur la piste 01. L’utilisation des pistes en général est restée comparable aux années précédant ces travaux.