Sécurité sur le rail : la CGSP cheminots envoie une lettre ouverte au ministre Bellot

La CGSP cheminots de Bruxelles s’inquiète de problèmes de sécurité sur certaines lignes ferroviaires non entièrement couvertes par le réseau GSM. Dans une lettre ouverte au ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot (MR), l’organisation syndicale socialiste indique que sur plusieurs lignes, dont la 139, la 161 et la 124, conducteur et accompagnateur du train ne sont pas joignables, sur certains tronçons, par les gestionnaires de trafic et de réseau. « En cas de danger imminent dans la zone où circule un train lancé à 140 km/h, il ne pourra plus recevoir de message d’alerte qui l’obligerait à s’arrêter immédiatement et ce, pendant parfois de longues minutes« , ce qui représente un réel danger, précise encore la CGSP, qui appelle le ministre à intervenir, faute de quoi des actions syndicales pourraient être entreprises.