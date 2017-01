Se chauffer avec un incinérateur de déchets

Se chauffer grâce à un incinérateur. Voilà l’idée étudiée par la Régie des bâtiments. L’incinérateur de déchets de Neder-over-Heembeek permet en effet de produire de l’électricité et de la chaleur. Toute cette énergie est alors récupérée pour chauffer, entre autre, le tout nouveau centre commercial Docks Bruxsel. À l’avenir, c’est même le palais royal, non loin, qui pourrait en bénéficier. D’autant plus que la capacité totale de ce chauffage n’est pas utilisée à 100%.

Reportage: Elisabeth Groutars et Yannick Vangansbeek