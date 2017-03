Schaerbeek : visualiser et comprendre sur internet le futur nouveau quartier Josaphat

Le projet est énorme, et on en parle depuis des années. Cette fois, il semble sur les rails. Le futur quartier Josaphat, sur le site de l’ancienne gare de triage à Schaerbeek, devrait bien sortir de terre avec ses milliers de mètres carrés de logements, de sites verts, de commerces mais aussi d’équipements . Présenté comme un quartier mixte et durable, il n’est pas encore nécessairement « visualisable » pour les Bruxellois et surtout, les riverains. La Société d’Aménagement Urbain (SAU), un pararégional, a donc récemment mis en ligne un site internet très complet pour informer le public. (photo ©SAU-MSI/Reporters)