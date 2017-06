Schaerbeek: Vincent Vanhalewyn tête de liste Ecolo pour les communales 2018

La locale schaerbeekoise d’écolo a choisi sa tête de liste. Il s’agit de Vincent Vanhalewyn, actuellement 1er échevin et échevin des Travaux Publics, de la Cohésion Sociale et du Développement Durable de Schaerbeek. Les 8 candidats stratégiques d’écolo 1030 ont également été choisis: Mamadou Bah (42 ans, quartier Dailly), Myriam Boxus (33 ans, Princesse Elisabeth), Dominique Decoux (55 ans, quartier Helmet), Thomas Eraly (32 ans, Princesse Elisabeth), Sihame Haddioui (27 ans, quartier Louis Bertrand), Guillaume Le Mayeur (32 ans, quartier Terdelt), Londé Ngosso (44 ans, quartier Lehon) et Barbara Trachte (36 ans, quartier Cage aux Ours).