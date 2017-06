Schaerbeek : une rupture du jeûne inscrite dans le vivre ensemble avec les non-musulmans

Plus de 200 personnes ont participé jeudi soir de 21H00 à minuit à la rupture du jeûne de l’association des mosquées de Schaerbeek (ADMS), qui a eu lieu à la salle Monplaisir, dans l’avenue du même nom à Schaerbeek. Une formation pour des stewards a été demandée au bourgmestre Bernard Clerfayt pour favoriser le vivre ensemble.

Après une lecture d’un passage du Coran, Rachid Oamart, président de l’ADMS, a fait un discours, qui a été suivi par une réaction du bourgmestre. L’appel à la prière pour la rupture du jeûne a été prononcé à 22H00. Étaient notamment présents des membres du Collège échevinal, le Consul du Maroc et les représentants des 11 mosquées schaerbeekoises. « Les mosquées de Schaerbeek sont assez surpeuplées« , remarque Rachid Oamart. « Donc, beaucoup de monde vient prier le soir, surtout durant le mois du ramadan, et on est conscient que cela peut déranger de nombreux riverains. (…) Il y a aussi les deux fêtes durant l’année: la fête du mouton et la fête de fin du ramadan« . En conséquence, le président de l’ADMS a demandé au bourgmestre de dispenser à des bénévoles issus des différentes mosquées une formation de steward en matière de prévention, de circulation et de sécurité. « On sait que la commune a une grande expérience en la matière et le bourgmestre nous a directement assuré qu’il avait pris en considération nos demandes et qu’il essayerait d’y répondre« . Les convives ont mangé la soupe traditionnelle marocaine et un plat turc pour valoriser les différentes cultures culinaires. L’ADMS a la particularité de regrouper des mosquées de différentes origines, à savoir albanaise, guinéenne, marocaine et turque. « On a invité tous les Schaerbeekois, qu’ils soient musulmans ou non, pour montrer qu’on peut vivre en harmonie et qu’on peut partager une tradition comme le ramadan« , défend Rachid Oamart, président de l’ADMS, qui estime à 20% la part de non-musulmans. « Le but est de partager un moment de solidarité et de cohésion dans notre commune, que les personnes soient musulmanes ou non« . (Belga)