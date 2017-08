Schaerbeek : une peine de trois ans de prison requise pour vol avec violence

Le ministère public a requis, mardi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, une peine de trois ans de prison, éventuellement avec sursis, à l’encontre d’un homme prévenu pour vol avec violence. En mars dernier, il avait séduit une femme dans un bar et s’était fait inviter chez elle pour ensuite cambrioler son appartement.

Le prévenu doit répondre d’un vol avec violence, commis dans la nuit du 3 au 4 mars 2017, à Schaerbeek. Plus tôt dans la soirée, cet homme avait séduit une femme dans un bar à Bruxelles et était rentré en sa compagnie chez elle. Il avait ensuite profité du fait que la victime dormait pour voler à l’intérieur de son appartement. Lorsque celle-ci s’était rendue compte de ce qu’il se passait, le prévenu l’avait violemment frappée à la tête avec un objet contondant. Il avait ensuite pris la fuite en emportant du matériel informatique et de télévision.

La victime a subi une incapacité de travail d’une dizaine de jours. Le procureur a requis mardi une peine de trois ans de prison à l’encontre du prévenu, sans s’opposer à un sursis. Le jugement sera prononcé à la fin du mois.

