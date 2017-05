Schaerbeek : une dame à vélo fait le buzz sur Facebook

Cette photo provoque le buzz sur le groupe Facebook « la Schaerbeekoise » et a rassemblé plus de 800 « j’aime ». On y voit cette dame âgée pédalant avec force et détermination.

L’auteur de la photo, Stéphane Pelzer, écrit et explique pourquoi il a publié ce cliché : « Pour que cette dame soit faite citoyenne d’honneur de notre commune. Je suis sûr que plus d’un d’entre nous l’a croisée et que nous avons tous été en admiration, surtout lorsque qu’elle remonte l’avenue Louis Bertrand…moi personnellement, elle me subjugue ». D’autres internautes ont commenté la photo et saluent son courage et son ténacité, et tout cela, sans assistance électrique ! Certains prévoient même d’interpeller le bourgmestre à ce sujet pour qu’elle devienne citoyenne d’honneur.