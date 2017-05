La commune de Schaerbeek a décidé de modifier le tracé des câbles à haute tension. Ils passeront par les grands axes et non plus par les rues étroites. Le nouveau tracé est plus long que celui d’origine et il faudra déterrer le câble à certains endroits. Le problème : qui va payer le surcoût? D’après nos informations, Elia, en charge du réseau, n’aurait pas encore demandé à la commune de payer.

Reportage de Sabine Ringelheim et Jennifer Fuks