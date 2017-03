Schaerbeek: beaucoup d’incertitudes autour de la future station de métro Verboekhoven

Alors que se profile la future ligne de métro Nord à Schaerbeek et Evere, quelques incertitudes planent sur la réalisation de la future station de la place Verboeckhoven à Schaerbeek. La SNCB a en effet récemment informé la commune de Schaerbeek que la station RER annoncée et qui devait « croiser » la ligne de métro, ne se ferait pas. Problème : la future station Verboeckhoven est prévue comme une « station cathédrale » par Beliris, c’est-à-dire de grandes dimensions. Or, dit la commune, si le RER ne s’arrête plus à cet endroit, il est désormais indispensable de revoir les gabarits prévus par Beliris et le site d’implantation de la station. (Esquisse Beliris)