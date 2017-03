Sauvez Ben, le plus vieux des Bruxellois ! C’est l’appel que lance le Muséum des Sciences naturelles pour pouvoir exposer d’ici la fin de l’année un superbe fossile de platéosaure vieux de 210 millions d’années, reçu en pièces détachées. Sauver Ben, c’est son nom, nécessite des heures et des heures de travail pour retrouver sa splendeur d’antan, ou presque. Le but est de pouvoir le placer dans le hall des dinosaures et y être admiré par tous. Pour cela, le Muséum lance un growfunding, un appel aux dons, via une vidéo et un site internet.

Vidéo, Muséum des Sciences naturelles