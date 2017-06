Samusocial : les députés bruxellois votent à l’unanimité la création de la commission d’enquête

Les députés bruxellois réunis en assemblée de la Commission Communautaire Commune ont approuvé vendredi à l’unanimité la création de la commission d’enquête chargée de se pencher sur la gestion du Samusocial.

Pour ce faire, ils ont sensiblement modifié leur ordre du jour et dû voter d’abord – vendredi midi – une ordonnance créant la possibilité pour la commission Communautaire Commune de mettre sur pied une commission d’enquête, ce dont elle était privée jusqu’à présent.

Composée de 15 membres effectifs et de quatre membres « observateurs » privés du droit de vote, mais en mesure d’intervenir dans les échanges et de disposer des informations transmises, celle-ci tiendra une première réunion pour préparer son règlement d’ordre intérieur et son travail mardi après-midi dès 15h. (Belga, photo Yannick Vangansbeeck)