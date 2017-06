Samusocial: le MR ne veut pas d’un président Open VLD pour la commission d’enquête

Une nouvelle réunion des présidents de groupe se tenait, ce vendredi midi, en marge des travaux en plénière du Parlement bruxellois, en vue de l’installation de la Commission d’enquête parlementaire sur la gestion du Samusocial. La majorité gouvernementale bruxelloise a présenté sa proposition en vue de la composition du bureau de commission. Elle serait présidée par le libéral flamand, Stéphane Cornelis (Open VLD) et composée de trois vice-présidents (MR, cdH et Groen) et de deux rapporteurs (Ecolo et Défi).

Vincent de Wolf, chef de groupe MR au parlement bruxellois, a rappelé son opposition à ce que celle-ci soit présidée par un représentant de la majorité régionale ce alors que la Commission d’enquête devra notamment examiner la responsabilité éventuelle de la Région bruxelloise dans le cadre des importants subsides alloués, chaque année, au Samusocial.