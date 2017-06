Samusocial : la direction exécutive salue la décision du CA de confier l’institution à la Région

La direction exécutive du Samusocial a salué jeudi la décision du Conseil d’Administration de remettre sa démission et de confier la gestion future de l’institution aux autorités régionales. Dans un communiqué, elle a indiqué que sa priorité était de rassurer les équipes et de se recentrer sur le volet opérationnel de ses missions.

« Vu le tourment dans lequel est plongé le Samusocial ces derniers jours, la direction a rencontré hier (ndlr: mercredi) le Conseil d’Administration dans l’objectif de lui demander d’instamment renoncer au fonctionnement et aux pratiques qui ont jeté le discrédit sur notre organisation, nos missions et le travail de nos équipes », a précisé la direction exécutive du Samusocial. « Nous saluons la décision de l’ensemble des administrateurs de remettre sa démission et de confier la gestion future de l’institution aux autorités régionales et espérons qu’elle apportera la sérénité nécessaire à nos équipes pour qu’elles puissent exercer leurs missions d’aide aux personnes sans abri dans de meilleures conditions« , a-t-elle poursuivi.

Pour la direction exécutive, « la priorité est aujourd’hui de rassurer les équipes et de se recentrer pleinement sur l’accomplissement opérationnel de nos missions ». « Nous souhaitons également mettre tout en œuvre pour restaurer la confiance avec les partenaires, les acteurs de terrain et les donateurs qui sont les témoins au quotidien de l’utilité de notre dispositif », a-t-elle conclu. (Belga, photo Belga/Bruno Fahy)