Samusocial : la commission d’enquête a débuté ses travaux, reprise mardi prochain à 13h30

La commission d’enquête parlementaire autour du dossier du Samusocial a été installée ce mardi à l’occasion d’une réunion d’installation, qui a permis notamment de confirmer Stefan Cornelis (Open VLD) à la place de président de la commission. Les membres de la commission ont ensuite entamé leurs travaux par l’organisation de la commission et l’adoption de leur Règlement d’Ordre Intérieur.

Comme prévu, l’ordonnance autorisant la Commission Communautaire Commune à créer une commission d’enquête parlementaire, une possibilité inexistante jusqu’au vote de vendredi dernier, n’a pas encore été publiée au Moniteur, ce qui ne devrait plus tarder.

La commission est composée, outre du libéral flamand Stefan Cornelis, de Véronique Jamoulle, Nadia El Yousfi, Caroline Désir, Ridouane Chaïd, et Simone Suskind pour le PS; de Vincent De Wolf, Olivier de Clippele et Viviane Teitelbaum, pour le MR; d’Emmanuel De Bock et de Michel Colson, pour DéFI; de Benoît Cerexhe, pour le cdH; d’Alain Maron, pour Ecolo; d’Hannelore Goeman (sp.a); et d’Arnaud Verstraete (Groen); Les observateurs (membres avec voix consultative) sont Paul Delva (CD&V), Liesbeth Dhaene (N-VA), Mathilde El Bakri (PTB), et Dominiek Lootens (Vlaams Belang). Chaque groupe a droit à un suppléant. Ceux-ci sont: Emin Ozkara (PS), Carla De Jonghe (Open Vld), Françoise Bertieaux (MR), Jef Van Damme (sp.a), Marc Loewenstein (DéFI), Annemie Maes (Groen), André du Bus (cdH), Cieltje Van Achter (N-VA), Zoé Genot (Ecolo), et Michaël Verbauwheden (PTB).

La commission aura trois vice-présidents (Vincent De Wolf, Benoît Cerexhe, et Arnaud Verstraete). Les rapporteurs des travaux seront Michel Colson et Alain Maron. Un bureau de la commission composé des président, vice-présidents et rapporteurs, ainsi que d’un mandataire PS (C. Désir) et sp.a (H. Goeman) veillera à garantir la collégialité sur l’ordre des travaux.

La prochaine réunion aura lieu mardi prochain à partir de 13h30. Les premiers témoins appelés à être entendus sont les deux commissaires du gouvernement déjà entendus une première fois en commission des affaires sociales il y a une semaine ainsi que les deux invités permanents du gouvernement au CA du Samusocial. (Belga, photo Belga/Dirk Waem)