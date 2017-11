Salon de la santé : recettes de smoothies, multiréflexologie et yoga au programme

Ce week-end se tenait le salon de la santé à Brussels Expo.

L’objectif du salon : informer et démêler le vrai du faux parmi tout ce que l’on peut trouver aujourd’hui sur internet et dans les médias. Les visiteurs pouvaient rencontrer directement et gratuitement des professionnels du secteur de la santé pour trouver des réponses à leurs interrogations et éventuellement prendre rendez-vous.

Le salon présentait également de nouvelles pistes concernant la prévention, les traitements innovants, et les technologies liées à la santé.