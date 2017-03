Saint-Josse-ten-Noode : des locataires informés par sms par le service des Propriétés communales

Depuis le début du mois de mars, le service des Propriétés communales de Saint-Josse-ten-Noode recourt désormais au sms pour informer et communiquer avec ses 340 locataires et les 700 candidats locataires à l’initiative de l’échevin du Logement également en charge de l’Informatique, Philippe Boïketé.

Dorénavant, les locataires sont informés par sms en cas de travaux, de pannes d’ascenseur, de remplacement de clés, d’oubli dans le paiement du loyer, d’opérations d’enlèvement d’encombrants, etc… Par ailleurs, toutes demande d’intervention pour des travaux de maintenance recevra un numéro qui sera communiqué au locataire par sms. Il pourra ainsi, par la suite, être mieux informé du traitement de sa demande d’intervention (confirmation automatisée par un numéro de dossier,…).

Pour ce qui est des candidats locataires, ces derniers recevront, un sms de notification leur rappelant le renouvellement annuel de leur candidature. Beaucoup de locataires oublient, en effet, de signaler un changement d’adresse. Le recours au sms permettra de prévenir ces locataires distraits.

« En utilisant les technologies de communications populaires actuelles, nous pouvons répondre de manière plus pro-active et faciliter les échanges avec nos citoyens » précise le Bourgmestre, Emir Kir. Ce dispositif de télécommunication mobile sera progressivement étendu à d’autres services. Dès septembre, les écoles pourront ainsi communiquer plus facilement avec les parents et les enseignants (grève, journée pédagogique, visite médicale, visite de parents, retards, etc.).