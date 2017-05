Un homme a été arrêté ce mardi matin dans la rue de l’hôtel des Monnaies, non loin du Parvis de Saint-Gilles, confirme Marie Verbeke, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Midi, à La Dernière Heure. L’homme a été arrêté dans la rue, non loin d’une veste abandonnée et d’un fusil à canon scié, après le signalement d’un témoin affirmant avoir vu un homme armé dans un parc du quartier.

Le suspect a été privé de liberté. (photo illustration Belga)