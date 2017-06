Des élèves de l’Institut Saint-Jean Baptiste de la Salle à Saint-Gilles doivent étudier un jour de plus. Alors que la plupart des 5èmes et 6èmes secondaires ont terminé leur session d’examens, la voilà prolongée d’un jour à cause du vol de copies d’examens. En effet, le week-end dernier, un vol par effraction a eu lieu. Des élèves ont réussi à dérober des examens de maths et de sciences, du bureau du sous-directeur.

Reportage de Julie Martin et de Marjorie Fellinger