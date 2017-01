Sacs oranges : où vont vos déchets alimentaires ?

Depuis le 1er janvier, la collecte des déchets alimentaires est étendue aux 19 communes. Objectif : répondre à la législation européenne en recyclant 50% des déchets ménagers à l’horizon 2020. Pour y arriver, Bruxelles Propreté espère convaincre un maximum de Bruxellois d’utiliser les sacs oranges. En trois ans d’expérience pilote, plus de 1600 tonnes de déchets ont déjà été récoltés. Un chiffre qui devrait doubler d’ici un an. Que fait-on ensuite de vos épluchures et autres restes de repas ? Réponse avec Marie-Noëlle Dinant et Quentin Roseels.

REPORTAGE