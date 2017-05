RSC Anderlecht : les deux prochains déplacements diffusés sur écran géant au Parc Astrid

Le RSC Anderlecht peut déjà fêter un nouveau titre de champion de Belgique de football, ce dimanche. Les supporters des Mauve et blanc pourraient toutefois être déçus de ne pas pouvoir assister à l’un des deux prochains matches du club bruxellois, prévus en déplacement à Bruges puis à Charleroi.

La direction du Sporting a donc décidé d’inviter les supporters qui ne pourraient pas faire le déplacement à assister aux deux rencontres sur écran géant, au stade Constant Vanden Stock, à Anderlecht, le dimanche 14 mai et le jeudi 18 mai. L’accès sera gratuit et tous les supporters seront donc les bienvenus.

Le RSC Anderlecht, qui peut être champion ce dimanche en cas de victoire contre le FC Bruges et de défaite de La Gantoise, annonce ainsi que les grilles du stade seront ouvertes dès 16h00 avant la diffusion de la rencontre à 18h00. Si le titre de champion de Belgique est confirmé, les joueurs anderlechtois retourneront au Stade Constant Vanden Stock pour fêter cette victoire dès leur retour de Bruges ou de Charleroi. Le trophée sera ensuite remis par un représentant de la Pro League.

« Les fans seront contrôlés aux accès du stade et tous les matériels pyrotechniques seront interdits dans l’enceinte. Les sacs à main et à dos seront comme toujours interdits en raison du niveau 3 de sécurité en vigueur. Le club demande aussi à ses fans de respecter l’ordre public et de prendre place sur les sièges (pas dans les escaliers) », explique le RSC Anderlecht par voie de communiqué.