RSC Anderlecht: les champions reprennent les entraînements… à 10

Les joueurs d’Anderlecht ont repris l’entraînement cet après midi. Le premier coaching de la nouvelle saison s’est déroulé à Nerpeede. Les mauves, entraînés par René Wieler, n’étaient pas très nombreux pour cette reprise : seulement huit joueurs de champs et deux gardiens. Olivier Deschacht, Andy Najar, Adrien Trebel, Dennis Appiah, Emmanuel Soah, Isaac Kiese Thelin, Silvère Ganvoula, Idrissa Doumbia et les gardiens Mile Svilar et Davy Roef ont participé au premier rendez-vous de la saison des Anderlechtois, qui aura duré une heure et dix minutes. Les nouveaux arrivés Sven Kums et Pieter Gerkens sont encore en congé et retrouveront les terrains lundi prochain.

Avant la Supercoupe de Belgique prévue contre Zulte-Waregem ce 22 juillet, les Anderlechtois seront en stage Stegersbach, en Autriche, du 2 au 8 juillet.