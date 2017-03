Risques de rafales de vent : alerte jaune sur tout le pays pour jeudi

Les dix provinces et la capitale seront sous alerte jaune jeudi en raison de risques de rafales pouvant atteindre 90 km/h à la Côte et 80 km/h sur le reste du pays, avertit l’IRM mercredi. L’alerte entrera en vigueur mercredi soir vers 23h et devrait être maintenue jusque jeudi 19 … lire plus

Belga