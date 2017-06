Ridouane Chahid (PS), député bruxellois et échevin des Sports et de la Mobilité à Evere, était l’invité de Jean-Jacques Deleeuw. Il a évoqué l’enquête qui touche Rudi Vervoort, bourgmestre empêché d’Evere et ministre-président bruxellois, concernant l’organisation du bal annuel du Bourgmestre.