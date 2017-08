Révision du décret inscriptions : la ministre Marie-Martine Schyns réagit aux propositions de DéFI et du PS

La ministre de l’Enseignement Marie-Martine Schyns (cdH) confirme qu’elle travaille avec son parti à une « amélioration » du décret inscriptions qui fait tant débat en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Lundi, le président de DéFI Olivier Maingain a proposé, en guise de rentrée politique, de supprimer purement et simplement le décret inscriptions lancé voici dix ans en Wallonie et à Bruxelles. Le PS, par la voix de Laurette Onkelinx, imagine pour sa part une révision du décret. Et au cdH, initiateur de la crise politique qui touche aujourd’hui la Fédération Wallonie-Bruxelles ?

La ministre de l’Enseignement Marie-Martine Schyns explique au micro de BX1 que le cdH travaille à une « amélioration » du décret « depuis déjà un certain temps », afin de dégager « plus de critères pédagogiques et moins de critères géographiques ». Mais pas question de supprimer le décret : elle estime que la première réponse politique sur ces problèmes de place dans les écoles est de « renforcer les places dans les zones à forte tension démographique pour qu’il y ait plus de choix pour les parents ».