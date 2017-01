Rétrécissement de l’E40 à Bruxelles: « cela dépend des travaux aux tunnels et de la réaffectation de Reyers »

Le planning des travaux pour la transformation de la E40 à six voies en un boulevard urbain à quatre voies dépend du planning des travaux aux tunnels et de la réaffectation du boulevard Reyers, a déclaré mercredi le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort en commission Aménagement du territoire, à la suite d’une série d’interpellations venant tant de l’opposition que de la majorité. Le dossier des tunnels est à l’agenda du conseil des ministres de jeudi, a-t-il annoncé.

Rudi Vervoort a expliqué que le rétrécissement de la E40 se ferait en deux phases. Dans un premier temps, deux bandes de circulation en direction de la ville seront fermées, et un espace public sera créé sans toucher à l’infrastructure existante. En outre, une nouvelle signalisation, par marquage au sol et panneaux, sera installée dès les frontières de la Région pour que les usagers de la route anticipent mieux et aient moins besoin de changer de bande. Ces travaux coûteraient un à deux millions d’euros. Dans un second temps, des travaux plus importants sont prévus car on toucherait à l’infrastructure pour arriver enfin à quatre voies dans les deux directions. Les bandes de circulation seront également rétrécies pour que la vitesse soit effectivement limitée. cette seconde phase devrait coûter moins de 10 millions d’euros.

Le ministre-président a également souligné que des études montrent que le réaménagement de la E40 n’aura pas d’impact sur la capacité. La E40 ne compte en effet après le Ring que trois bandes, avant de s’élargir à six bandes, ce qui mène à plus de mouvements en biais, pour finalement revenir à quatre bandes. « Les navetteurs ne seront donc ni pris en otage, ni punis, par ce projet, contrairement à ce que certains nous font croire », a-t-il commenté (Belga)