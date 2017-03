Retour du Red Lion Simon Gougnard au Watducks qui attire également Elliot Van Strydonck

La période des transferts semble battre son plein en Audi Hockey League, le championnat belge de hockey masculin. Après l’annonce du retour du Red Lion Sébastien Dockier au Beerschot et le passage du jeune international Victor Wegnez du Daring au Dragons, le Waterloo Ducks a annoncé vendredi soir l’arrivée de deux grosses pointures en son sein. Les deux expérimentés Red Lions Simon Gougnard (215 caps) et Elliot Van Strydonck (160 caps) rejoindront la saison prochaine le club du président Géry Dohmen, « surtout pour encadrer nos jeunes », ont commenté les responsables brabançons.

Pour le milieu de terrain Simon Gougnard, 26 ans, il s’agit d’un retour dans son club d’origine huit ans après l’avoir quitté pour étudier et entamer une carrière aux Pays-Bas (à Tilburg, Oranje Zwart et Bloemendaal). Son départ du Racing, après deux saisons convaincantes mais sans parvenir à y décrocher le titre tant attendu, risque d’entraîner d’autres départs en cascade. L’arrivée du défenseur Elliot Van Strydonck est plus surprenante. Après un passage lui aussi aux Pays-Bas (Oranje Zwart), le désormais ex-international, 28 ans, quitte son club de toujours, le Léopold, pour s’inscrire dans un projet sportif fort semblable à celui qu’entretient le club de l’avenue Dupuich: atteindre une phase finale en EHL et fêter à nouveau un sacre en championnat. Tous deux ont signé pour trois ans au Watducks, qui avec ses trois autres Red Lions, John-John Dohmen, Vincent Vanasch et Gauthier Boccard, possède désormais une fameuse ossature sportive (Belga)