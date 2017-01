Retard au travail à cause de la neige : le salaire n’est pas dû

La météo prévoit d’importantes chutes de neige dans les prochains jours. L’UCM rappelle : les salariés doivent prendre leurs précautions. Les intempéries ne justifient pas un retard ou une absence. Conséquence: les heures non prestées ne sont pas payées.

L’article 27 de la loi sur le contrat de travail est clair : seule une cause « étrangère et fortuite » justifie un retard ou une absence, et donc le maintien de salaire. Et le mauvais temps hivernal n’est pas une cause « étrangère et fortuite ». La jurisprudence confirme que la neige ou le verglas, en janvier, sont prévisibles et leurs conséquences (routes glissantes, difficultés de circulation) le sont tout autant.

Chaque salarié doit donc s‘informer de la situation météorologique et prendre les mesures adéquates comme quitter son domicile plus tôt ou prévoir un autre moyen de transport. De plus, il faut également l’accord de son employeur pour quitter prématurément son poste de travail et les heures non prestées ne doivent pas être payées.

L’employeur peut demander le « chômage temporaire pour motif d’intempéries », s’il peut démontrer, auprès du bureau régional de l’Onem, que les conditions climatiques ont rendu l' »exécution du contrat impossible ». L’Onem n’indemnise que des jours complets.

Le salarié qui ne veut pas prendre la route peut évidemment demander à son employeur un jour de vacances, de récupération, de congé sans solde ou de télétravail.