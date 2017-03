Le réseau « S » englobe un ensemble de trains qui sillonnent la capitale et sa banlieue proche. Aujourd’hui, il compte 11 lignes et 34 gares opérationnelles sur le territoire de Bruxelles. Peu de navetteurs le savent, mais ces lignes permettent des trajets parfois bien plus rapides qu’en tram ou en bus.

Reportage : Marie Berckvens et Yannick Vangansbeek