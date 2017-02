Reprise du travail des facteurs au centre bpost d’Uccle

Les facteurs du centre de distribution bpost à Uccle ont décidé de reprendre le travail normalement mardi matin, à l’issue d’une réunion avec la direction locale et d’une assemblée générale, a indiqué Mouna Aouni, permanente bruxelloise CSC pour le secteur Transcom. Une réunion avec le management régional est planifiée mercredi matin au centre de tri de Bruxelles X.

Une quarantaine de facteurs sur les 54 du centre bpost avaient fait grève lundi. Ils se plaignent notamment du manque de personnel et de la mauvaise répartition de la distribution. Ils font également état de dysfonctionnements plus généraux au niveau de l’entreprise en ce qui concerne les heures supplémentaires et les fiches de salaires. La CSC a jugé la réunion avec le management local très constructive. « Étant donné que l’entreprise est ouverte au dialogue et qu’elle émet un message positif d’écoute, la base a décidé de reprendre le travail en attendant de voir la réunion de mercredi », explique Mouna Aouni. « Le management local a dit qu’il y avait certaines choses sur lesquelles il pouvait travailler, mais quant au manque de personnel, il faudra voir demain quel est le budget qui peut être mis sur la table. » Un arrêt de travail spontané a par ailleurs eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi au centre de tri de Bruxelles X. Des problèmes locaux sont en cause, notamment des soucis d’organisation du travail liés au déménagement du centre d’Anderlecht à Neder-Over-Heembeek. Mardi, ce sont les facteurs de Soignies qui sont partis en grève. (Belga)