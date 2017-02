Réorienter ses études, c’est possible. Un mauvais choix, un cursus qui ne répond pas aux attentes, des échecs à répétition ? L’Université Libre de Bruxelles propose ce mardi aux étudiants une journée d’information et de réflexion sur la réorientation. L’ULB permet en effet aux étudiants d’introduire jusqu’au 13 février, une demande de réorientation. L’objectif est de les informer sur la procédure au sein de l’université et vers d’autres institutions et de les accompagner par rapport aux causes et aux conséquences de ce choix. (Photo Belga)