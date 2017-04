Réforme des collectes : action de grève en protestation aux transferts de chauffeurs

Une quarantaine de travailleurs de Buda, secteur qui s’occupe des encombrants, des dépôts clandestins et des bulles à verre localisé chaussée de Vilvoorde, à Bruxelles, ont débrayé mercredi après-midi, de 13h30 à 17h30. Ils protestent contre le transfert dans l’urgence de six agents vers les secteurs en charge du ramassage régulier des sacs blancs, bleus, jaunes, verts et oranges, a indiqué jeudi matin Stéphane Vercauteren, représentant syndical CSC. A l’issue d’une réunion CPPT (Comité de Prévention et de Protection du Travail) prévue jeudi matin entre l’autorité et les organisations syndicales, les transferts ont été suspendus et un appel aux volontaires sera lancé.

Stéphane Vercauteren explique que les transferts de chauffeurs nécessaires pour les collectes régulières causent des remous dans les secteurs périphériques. « La réforme des collectes a causé un choc et ses ondes se propagent sur les autres secteurs. La direction est obligée d’aller chercher ailleurs des chauffeurs permis C. Ici, la décision a été prise tellement dans l’urgence que la direction ne s’est pas aperçue que les personnes transférées n’avaient soit pas leur permis en ordre, soit avaient un dossier social compliqué, notamment avec des gardes d’enfants. Des secteurs sont en ébullition, car la direction ne concerte plus et impose. » A la suite d’une plainte des syndicats, l’inspection du travail s’est par ailleurs prononcée concernant les nouvelles tranches horaires (05H30 et 06H00) imposées aux travailleurs sans concertation. Elle a relevé l’absence de conciliation préalable avec les syndicats. En conséquence, le règlement de travail modifié n’a pas pu être déposé à l’inspection sociale. « La direction et Fadila Laanan sont passées en force en demandant aux travailleurs de prester les tranches horaires qui les arrangeaient sans passer par les syndicats« , commente le permanent syndical SLFP Michel Piersoul. « Ils n’ont pas respecté la loi sur les modifications des règlements de travail. » La secrétaire d’État à la Propreté publique Fadila Laanan et la direction de l’agence Bruxelles Propreté ont été averties de cet avis. La CSC a également introduit une plainte concernant les tranches horaires non concertées au tribunal du travail. (Belga)