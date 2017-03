Réforme des collectes : action de grève dans les trois principaux dépôts bruxellois

Les dépôts de Triomphe, de Neder-Over-Heembeek et de Forest ont été bloqués lundi matin par les travailleurs de Bruxelles-Propreté, ont annoncé le secrétaire permanent de la CSC Services publics Patrice De Brandt et le responsable SLFP pour Bruxelles-Propreté, Michel Piersoul. La plupart des agents sont entrés en grève. La grande majorité des camions de ces trois dépôts ne sortiront pas pour faire le ramassage.

Il s’agit des trois plus importants dépôts sur la dizaine de la région. « Les travailleurs en ont marre d’avoir une réforme qui n’est pas structurée, qui n’est pas finalisée…« , explique Patrice De Brandt. Les modifications proposées ne sont que des emplâtres sur une jambe de bois. Cela fait trois mois que cette réforme est en place et qu’ils attendent de vrais changements ». La CSC demande la suspension temporaire de la réforme, de remettre en place la collecte nocturne des sacs jaunes cinq jours par semaine et de limiter le ramassage des déchets verts à quatre jours par semaine. (Belga)