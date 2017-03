Réforme de l’Etat : début de l’examen de la régionalisation de la loi sur le bail

La commission Logement du parlement bruxellois a entamé jeudi le parcours parlementaire du projet d’ordonnance qui fera passer des mots aux actes, dans la capitale, la régionalisation de la loi sur le bail à loyer en entendant l’exposé de présentation de ce texte par la ministre du Logement Céline Fremault (cdH). Les débats et adaptations éventuelles – plusieurs députés y compris de la majorité ont promis de déposer des amendements – auront lieu après les vacances de Pâques.

L‘opposition Ecolo et PTB aurait voulu alimenter les échanges par une série d’auditions préalables. La majorité s’y est opposée, appuyée par la ministre qui a rappelé que la préparation de ce projet emblématique de la politique du secteur avait déjà été nourrie de très nombreuses auditions d’acteurs de terrain. Fruit d’une longue gestation liée à de multiples consultations, ce texte déposé par la ministre du Logement Céline Fremault (cdH) transposera dans plusieurs mois la loi fédérale dans la législation de la Région bruxelloise en veillant à la fois à assurer la stabilité de la règle dans le temps – « Il s’agira d’une évolution, mais pas d’une révolution« , a notamment dit la ministre – et en insérant des touches liées à de nouvelles formes d’habitat de plus en plus en vogue à Bruxelles comme la colocation, le logement étudiant et les logements intergénérationnels et solidaires.

Pour lutter contre la discrimination dans le secteur du logement, la future ordonnance ouvrira la porte à des formules de type « bail glissant » et de fonds de garantie locative en faveur du public fragilisé accueilli par les CPAS. Elle fixera la base juridique nécessaire à l’établissement d’une grille indicative des loyers. Le texte a pris en compte les avis du Conseil Economique et Social, et du Conseil d’Etat auxquels il a été soumis au cours des derniers mois. (Belga)