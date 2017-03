Réforme de la collecte des déchets: les syndicats envisagent des actions

A l’issue d’une réunion vendredi matin avec la direction de l’agence Bruxelles Propreté, le front commun syndical est sorti insatisfait quant aux aménagements proposés pour la réforme des collectes, a indiqué Michel Piersoul, permanent SLFP pour Bruxelles Propreté. Les travailleurs des différents secteurs seront informés, dans le courant de la semaine prochaine, des résultats de cette concertation. Des actions de mobilisation voir de grève sont envisagées.

Les propositions de la direction jugées insuffisantes

Les syndicats rapportent que, pour le jour particulièrement difficile du mercredi, il a été proposé de ramasser les sacs bleus l’après-midi. « Ce n’est pas suffisant », estime Michel Piersoul. « Les autres jours sont aussi problématiques. Les tournées sont beaucoup trop longues. L’analyse des risques n’a toujours pas été faite et elle est fondamentale car elle sert à évaluer la pénibilité comme les problèmes de mobilité. La direction parle d’engager du personnel à 800 euros pour les vacances et là on réclame des contrats à durée déterminée« , poursuit-il. « On a pris patience pendant ces huit semaines d’essai, mais la concertation ne fonctionne pas et je pense qu’il faut passer à autre chose. On va informer les travailleurs et on décidera de mener des actions. Si la secrétaire d’État Fadila Laanan refuse de remettre les nocturnes, il faut rajouter des camions et du personnel pour réduire la durée des tournées« . Cette augmentation de la charge de travail est notamment attribuée au ramassage chaque semaine des sacs jaunes, bleus et des nouveaux sacs orange. Avant la réforme, les sacs bleus et jaunes étaient ramassés une semaine sur deux par des équipes spécifiques. Fadila Laanan, la secrétaire d’État bruxelloise chargée de la Propreté publique, assure être à l’écoute des syndicats : « Nous ferons, comme prévu, des adaptations en fonction de l’évaluation de la réforme qui sera menée au printemps. C’est cette évaluation qui permettra de mettre en place les modifications nécessaires pour faciliter la vie des Bruxellois et le travail des agents de Bruxelles Propreté. Pour nous, le dialogue n’est pas interrompu » (Source Belga)