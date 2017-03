Référendum en Turquie : six blessés lors d’incidents devant le consulat à Bruxelles

Six personnes ont été blessées lors d’agressions commises jeudi après-midi devant le consulat de Turquie à Bruxelles. Quatre personnes ont été privées de leur liberté et mises à disposition du parquet pour coups et blessures volontaires. Elles seront auditionnées vendredi. Une cinquième personne a été privée de liberté mais a dû rester à l’hôpital en raison de ses blessures, a indiqué vendredi le parquet. Selon ce dernier, le mobile de la bagarre est à première vue politique. Si l’information judiciaire ouverte le confirme, il s’agit d’une circonstance aggravante et les auteurs encourent de deux mois à 4 ans de prison.

Bagarre au couteau et barre de fer

Une bagarre a éclaté jeudi vers 16h00 devant le consulat de Turquie entre partisans et opposants au président turc dans le cadre d’un référendum portant sur une réforme constitutionnelle en Turquie. Des coups ont été échangés entre plusieurs personnes, y compris au moyen d’un couteau et d’une barre de fer. On dénombre cinq blessés parmi les auteurs présumés de coups. Une femme de 69 ans qui s’interposait entre des protagonistes de la bagarre a également été blessée et est toujours hospitalisée. La police locale de Bruxelles Capitale-Ixelles est intervenue sur les lieux pour rétablir l’ordre.

Attroupement d’environ cent cinquante à deux cent personnes

Un attroupement d’environ cent cinquante à deux cent personnes s’est formé devant le consulat et des pavés ont été jetés sur des véhicules aux alentours. Le parquet de Bruxelles a été avisé des faits, a ouvert une enquête et a requis les mesures nécessaires à l’identification des protagonistes. Quatre personnes âgées de 30, 38, 46 et 48 ans ont été privées de liberté et mises à disposition du parquet. Une cinquième personne âgée de 29 ans a été privée de liberté mais a dû rester à l’hôpital en raison de ses blessures. Elle sera auditionnée lorsque son état de santé le permettra. Les cinq personnes sont toutes auteurs et victimes de coups. Une barre de fer que l’on suspecte d’avoir été utilisée pour porter des coups a été retrouvée et saisie afin d’être analysée. (D’après Belga)