« #Reconnect », la nouvelle campagne de sensibilisation des Bruxellois à la nature

La campagne « #Reconnect », qui invite les citoyens à se reconnecter à la nature, a été lancée mardi en début d’après-midi au parc du Scheutbos à Molenbeek, en présence de la ministre bruxelloise de l’Environnement et de la Qualité de vie, Céline Fremault et de Bruxelles Environnement. Cette campagne, qui s’inscrit dans l’année thématique 2017 « Nature en ville« , a pour objectif d’inciter les Bruxellois à fréquenter et préserver les espaces verts de la capitale alors que ceux-ci représentent près de 50% de sa superficie.

La campagne « #Reconnect » et plus globalement l’année thématique « Nature en ville » visent en premier lieu à amener les Bruxellois à prendre conscience de la biodiversité existante dans les quelque 2.135 ha d’espaces verts accessibles en Région bruxelloise. « Au total, 122 parcs et forêts sont mis à disposition des usagers et 14% de l’ensemble du territoire bruxellois est classé en zone Natura 2000. C’est dire toute la richesse que compte notre territoire en matière de biodiversité. Pour ne donner que quelques chiffres, Bruxelles compte 800 espèces de plantes, 45 espèces de mammifères, 19 espèces de chauve-souris, 103 espèces d’oiseaux nicheurs, 9 espèces d’amphibiens et reptiles et 120 espèces d’abeilles sauvages », a souligné Céline Fremault. Outre la préservation de la biodiversité, la ministre Fremault souhaite également donner l’envie aux Bruxellois de vivre autrement, dans le sillage du film documentaire « Demain ». Enfin, la nature est, selon elle, un vecteur social qui préserve les liens familiaux et sociaux. Concrètement, afin de permettre aux Bruxellois de se retrouver, trois éco-cabanes verront le jour: une au Scheutbos, une au Cinquantenaire et une en Forêt de Soignes. « Ces cabanes seront le point de ralliement pour des actions de sensibilisation organisées tout au long de l’année: expos, balades guidées, animations, contes… », détaille Bruxelles Environnement. Cinq nouveaux kiosques seront également installés dans les parcs bruxellois (parc Duden, parc Roi Baudouin, Abbaye de La Cambre, Cinquantenaire et parc Georges Henri). Par ailleurs, la Région bruxelloise offrira à la population d’autres occasions de profiter de la nature, notamment durant le festival de l’environnement qui déclinera le thème de la « Nature en ville » lors de deux événements principaux, à savoir le BEL Movie Day le 2 juin et la fête de l’environnement, le 4 juin. L’année 2017 dédiée à la « Nature en ville » représente un budget de 400.000 euros. (Belga)