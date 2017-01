Recharger sa carte Mobib à partir de chez soi

Une nouvelle étape dans la digitalisation des titres de transport à la STIB : il est désormais possible de recharger sa carte Mobib depuis chez soi. Les voyageurs peuvent également en consulter le solde et la date de fin de leur abonnement. Pour cela, il est nécessaire de disposer d’un lecteur de carte et de télécharger l’application Go Easy.

Un système plus rapide et plus pratique

Depuis 2011, les usagers pouvaient déjà charger leur titre de transport via le site Internet de la STIB. Néanmoins, ils devaient attendre 24 heures avant la validation de l’abonnement. Ce système est toujours valable. Mais depuis jeudi, via la carte Go Easy, la validation peut se faire immédiatement, au moment de la recharge. Autre avantage: le voyageur, sur base de son profil, peut directement bénéficier des tarifs préférentiels.