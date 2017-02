Réaménagement de l’avenue Franklin Roosevelt : décision sur la largeur des voiries

Le projet régional de réaménagement de l’avenue Franklin Roosevelt continue de diviser les autorités régionales et celles de la Ville de Bruxelles. La Ville a rejoint le recours introduit par cinq riverains mais comme les délais étaient dépassés, elle a déposé, la semaine dernière, une requête en intervention volontaire. Cela lui a permis de faire entendre son point de vue et ses arguments sur ce dossier et selon un tweet d’Els Ampe (Open VLD), échevine de Bruxelles-Ville, la commune vient d’être entendue. La voirie devrait être d’une largeur de 6m pour permettre deux vraies bandes de circulation.