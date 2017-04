Rassemblement devant l’Office des étrangers pour dénoncer l’arrestation de sans-papiers lors d’un contrôle Stib

Une trentaine de personnes se sont rassemblées lundi devant l’Office des étrangers afin de dénoncer l’arrestation de 31 sans-papiers le 28 mars dernier à Ixelles et de demander leur libération ainsi que la fermeture des centres fermés. Elles ont également demandé la remise en liberté de Medoune Ndiaye et Malik Ball, deux représentants emblématiques du collectif de la Voix des Sans-Papiers.

« Nous avons appris avec une grande colère et indignation l’arrestation de 31 personnes sans-papiers le 28 mars dernier à Ixelles. Ces arrestations se sont produites à l’issue d’une mission de contrôle de la police menée le mardi 28 mars dans les transports en commun bruxellois alors que le même jour, la CSC, la FGTB et la Coordination des travailleurs sans-papiers manifestaient pour dénoncer l’exploitation dont sont victimes les sans-papiers dans de nombreux chantiers à Bruxelles« , a indiqué la Coordination des sans-papiers à l’initiative du rassemblement. « La police fédérale a argué que l’objectif de cette action visait à réduire la criminalité dans les transports en commun bruxellois et de renforcer le sentiment de sécurité des usagers. Le choix de la date et du lieu de contrôle n’est pas anodin et il démontre clairement la traque effrénée des sans-papiers. Theo Franken a bâti sa politique d’asile et de migration sur des préjugés et de la paranoïa« , a-t-elle poursuivi. « L’amalgame entre immigration et terrorisme a pris trop d’ampleur au sein du gouvernement qui, trop facilement, fait le lien entre sans-papiers, criminels et terroristes. Des milliers d’arrestations de personnes innocentes se multiplient dans la rue, au hasard. » (Belga)