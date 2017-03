Rascar Capac passe au scanner

Les sept momies précolombiennes conservées aux Musées royaux d’Art et d’Histoire au Cinquantenaire à Bruxelles (MRAH) font actuellement l’objet d’examens médicaux approfondis aux Cliniques universitaires Saint-Luc dans le cadre du projet IRAM (Interdisciplinary Research on Andean mummies). La plus célèbre d’entre elles est celle qui a inspiré à Hergé le personnage de Rascar Capac dans Les sept boules de cristal et Le temple du Soleil. Elle a été récemment analysée.

Cette momie avait déjà fait l’objet d’une première étude dans les années 1990 mais les récents progrès réalisés en imagerie médicale devrait permettre d’affiner ces résultats mais aussi d’obtenir une imagerie ainsi qu’une modélisation 3D de meilleure qualité, et ce sans nuire à l’intégrité de ces corps momifiés naturellement puisque cette technique est non invasive, poursuit le musée.

Cette étude, qui bénéficie du soutien de la Fondation Roi Baudouin par l’intermédiaire du Fonds Jean-Jacques Comhaire, doit permettre aux chercheurs d’augmenter leurs connaissances sur ces individus qui ont intégré les collections ‘Amérique’ des MRAH voici 175 ans.

Les scientifiques espèrent ainsi pouvoir déterminer leur âge au décès, leur sexe, la datation et la culture à laquelle ils appartenaient mais aussi découvrir la causes de leur décès, les maladies ou carences qui les affectaient en plus de révéler leur régime alimentaire et leur origine géographique.

Le projet IRAM fera par ailleurs l’objet d’un documentaire audiovisuel et l’évolution du projet pourra également être suivie en ligne via un site internet remis à jour régulièrement.

Les MRAH prévoient, enfin, d’organiser en novembre 2018, une grande exposition dédiée aux textiles et parures des Andes, découverts le plus souvent dans un contexte funéraire.

