Raoul Hedebouw agressé à l’arme blanche à Liège alors qu’il allait prononcer son discours du 1er mai

Raoul Hedebouw, le porte-parole du PTB, a été agressé à l’arme blanche alors qu’il allait prononcer son discours du 1er mai, place Saint-Paul à Liège. Selon La Libre Belgique, il n’a été que légèrement blessé à la jambe. L’agresseur, un homme entre 40 et 50 ans, a été interpellé par la police, a constaté l’agence Belga sur place. Il s’est jeté sur Raoul Hedebouw alors que celui-ci allait monter sur scène, au cri de « le PTB, ce sont des idiots« . L’individu était armé d’un couteau et de gaz lacrymogène. Le porte-parole du PTB a rapidement été mis à l’abri. Il devrait prendre la parole prochainement.

« Il en faudra plus pour nous faire taire »

« Je vous rassure, je vais bien », a affirmé Raoul Hedebouw, le porte-parole du PTB, qui a été agressé à l’arme blanche alors qu’il allait prononcer son discours du 1er mai, place Saint-Paul à Liège. « J’ai pris un coup de couteau dans la jambe. Après mon speech, j’irai à l’hôpital et je vous rejoindrai. Il en faudra plus pour nous faire taire », a-t-il ajouté. L’agresseur, un homme seul entre 40 et 50 ans, a été interpellé par les forces de l’ordre, a constaté l’agence Belga sur place. Il doit être transféré au parquet de Liège. Raoul Hedebouw a rapidement été mis à l’abri et a été examiné par les services de secours avant de finalement entamer son discours aux alentours de 11h30.

Source : Belga