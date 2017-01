Radicalisme violent : le dispositif d’écoute et de conseil de la Fédération Wallonie-Bruxelles est opérationnel

Annoncé il y a un an, le dispositif global de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la prise en charge des extrémismes et des radicalismes violents est désormais opérationnel, a annoncé mercredi le gouvernement.

Animé par une vingtaine de personnes au total, celui-ci a pour mission d’écouter, de conseiller et d’accompagner les structures (administrations, enseignants, …) mais aussi les personnes (parents, proches) qui sont confrontés à tout phénomène de radicalisation. « La répression seule ne va pas répondre aux défis du radicalisme« , ont fait valoir mercredi le ministre-président Rudy Demotte et le ministre de l’Aide à la jeunesse, Rachid Madrane. « Mais il fallait pour cela outiller les acteurs de terrain. » Cette nouvelle structure fonctionnera comme un centre d’appel -joignable au numéro gratuit 0800.111.72- où l’on pourra, du lundi au samedi et de 8h00 à 20h00, être écouté et se faire conseiller par différents spécialistes (psychologue, islamologue, criminologue, assistant, …). Ceux-ci pourront au besoin recevoir ces personnes pour des entretiens en face à face ou renvoyer les appelants vers les différents services spécialisés pour appréhender ces questions. Les informations obtenues par ce nouveau service seront traitées en toute confidentialité. Elles ne seront transmises aux services de police qu’en cas de « danger imminent » pour la sécurité publique ou en cas de commission d’actes criminels. (Belga)