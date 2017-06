Rachid Madrane : « Si je quitte le gouvernement de la FWB, je me consacrerai ma fonction de député uniquement »

Rachid Madrane (PS), ministre des Sports, des Maisons de Justice, de l’Aide à la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles à la Fédération Wallonie-Bruxelles, répond aux questions de Jean-Jacques Deleeuw dans L’Interview. Il évoque également les récentes propositions autour du décumul intégral et affirme qu’il appliquera ce décumul dès aujourd’hui. « Si je quitte le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, je me consacrerai à ma fonction de député uniquement. Je ne prendrai pas en plus le poste d’échevin à Etterbeek », confirme-t-il.