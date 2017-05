Quelque 40.000 coureurs et 400 secouristes aux 38e « 20 km de Bruxelles »

Avec déjà près de 40.000 inscrits, le maximum de coureurs autorisés est presque atteint pour la 38e édition des 20 km de Bruxelles, qui prendra son départ dimanche à 10H00 du Parc du Cinquantenaire, a indiqué mardi le Syndicat d’Initiative Bruxelles Promotion, association en charge de l’organisation. La Croix-Rouge déploiera quelque 430 secouristes.

Au dernier comptage, 123 nationalités étaient référencées pour cette édition, placée sous le patronage de l’ensemble des institutions européennes. Le nombre de femmes, en augmentation constante, a dépassé les 30%. La course compte 51 inscrits qui ont couru les 37 éditions précédentes. Le plus âgé d’entre eux a 89 ans. Plus de 1.000 participants en chaise roulante partiront à 09H35. A côté du live en télévision sur Bruzz, la tête de course et l’arrivée seront pour la première fois filmées et diffusées en direct vidéo sur la page Facebook de l’événement. Le parcours est inchangé. Le départ et l’arrivée se situent au Parc du Cinquantenaire. La course commencera par un tour en ville, dans la rue Belliard et la rue de la Régence. Les tunnels étant rouverts, ils seront à nouveau empruntés par les coureurs.

Un DJ mixera du haut d’une arche dans le bois de la Cambre. Un autre sera cette année placé au 18e kilomètre pour encourager les coureurs dans la montée finale de l’avenue de Tervueren. Des groupes folkloriques sont prévus sur tout le trajet. Pour faire face à la chaleur annoncée, les six postes d’eau seront renforcés par le sponsor Spa avec une large augmentation du nombre de bouteilles à disposition. Plus de 300.000 avaient été distribuées l’année passée. Deux jets d’eau seront placés à la sortie du Bois de la Cambre et avenue de Tervueren. La Croix-Rouge mettra en place un poste de soins médicaux à l’arrivée, renforcé par les équipes médicales de la clinique universitaire Saint-Luc. Il y en aura également un dans les vestiaires et douze autres sur le parcours. Une présence est encore assurée dans le « bus balais ». Il y aura douze ambulances, deux véhicules légers et trois véhicules médicaux sur le parcours. Les secouristes seront répartis en onze équipes d’intervention, dont une à l’arrivée.

En moyenne, 400 à 700 soins sont prodigués chaque année. De nombreuses personnes courront au profit des ONG et associations CNCD-11.11.11, Médecins du Monde, Memisa, ATD Quart Monde, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Keeping me alive et Financité. L’entreprise Garmin donnera 50 cents par coeur collé sur un mur à l’arrivée à des associations qui s’occupent d’enfants cardiaques. Garmin affichera cette année des données et statistiques sur un écran géant au parc du Cinquantenaire. Quelque 630 coureurs porteront les couleurs de la Croix-Rouge de Belgique, qui avait récolté 70.000 euros l’an passé. (Belga)